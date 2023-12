F1 : Calvaire pour Mercedes, Red Bull hallucine

Hugo Chirossel

Alors que Max Verstappen a remporté 19 des 22 Grands Prix disputés cette saison, Mercedes de son côté n’a vu aucun de ses pilotes finir sur la première marche du podium. Une anomalie pour une équipe qui a pourtant dominé la Formule 1 pendant de nombreuses années. Christian Horner a d’ailleurs été surpris que l’écurie britannique s’en tienne à un concept qui n’avait pas fonctionné l’année précédente.

Encore une saison galère pour Mercedes. Après avoir vu Max Verstappen et Red Bull dominer la Formule 1 en 2022, l’écurie de Lewis Hamilton a une nouvelle fois semblé impuissante en 2023, avec aucune victoire au compteur à la fin de la saison. Une surprise pour Christian Horner, qui s’attendait à voir une Mercedes totalement différente cette année.

F1 : Alpine annonce un départ ! https://t.co/8izn4SQUgv pic.twitter.com/SD6lVWSiNn — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«Surpris de voir Mercedes s’en tenir à des concepts qui avaient clairement échoué»

« Toto tend un peu à être dramatique. Je pense que ce qui nous a surpris, c’est que Ferrari avait une très bonne voiture l’année dernière. L’évolution naturelle de cette voiture nous faisait attendre qu’elle soit une concurrente très sérieuse cette année. Nous avons été très surpris de voir Mercedes s’en tenir à des concepts qui avaient clairement échoué l’année précédente. Si vous regardez les voitures en pré-saison, celles qui étaient les plus proches de nous en termes de concept étaient Aston Martin et McLaren », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Il faut un échantillon de quelques courses pour avoir une vue d’ensemble claire»