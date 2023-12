F1 : Red Bull fait halluciner Lewis Hamilton

Jean de Teyssière

Cette saison, Red Bull a été la meilleure sur les circuits de Formule 1. La monoplace de Max Verstappen et Sergio Pérez a permis à l'écurie de remporter 21 courses sur 22 et de ne laisser que des miettes à ses poursuivants. Lewis Hamilton a souvent été derrière Max Verstappen et a eu le temps de comparer la monoplace du Néerlandais à celle qu'il avait en 2020, de quoi lui permettre de reconnaitre que Red Bull a fait un excellent travail.

Lewis Hamilton est bon joueur. Le pilote britannique, septuple champion du monde de Formule 1, a avoué que la monoplace de Red Bull en 2023 était exceptionnelle. Le pilote Mercedes s'est mis permis la comparaison avec la monoplace dans laquelle il avait pris place en 2020.

«Ils sont performants à 100%»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton a été impressionné par la compétitivité de la monoplace de Red Bull : « Elle fait tout bien. Elle est très similaire à ma voiture de 2020, en termes de caractéristiques. Elle est super stable. Ils sont performants à 100%. On dirait qu'ils sont dans ce genre de fenêtre, comme nous en avions l'habitude, ce qui pour un pilote est un rêve parce qu'alors vous pouvez vraiment exploiter vos propres capacités au maximum. »

« En fin de compte, ils ont fait un travail extraordinaire et le méritent»