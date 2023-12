F1 : Polémique avec Mercedes, le verdict tombe

Arnaud De Kanel

C'est l'affaire qui a secoué le paddock la semaine passée. La FIA avait ouvert une enquête sur Toto Wolff et son épouse au sujet d'un possible conflit d'intérêts. Les écuries avaient toutes communiqué à ce sujet, assurant une à une qu'elles n'étaient pas derrière ses suspicions. La FIA a finalement rendu son verdict rapidement.

Toto Wolff a bien failli se retrouver au cœur d'une sacrée affaire. D'après les média Business F1 , des patrons d'équipes de Formule 1 ont soupçonné que Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, et son mari, patron de Mercedes, auraient pu échanger des informations confidentielles. « Nous rejetons totalement ces accusations concernant l'intégrité et la conformité de notre directeur d'équipe », avait notamment lâché Mercedes en réplique aux accusations. Après avoir entamé l'ouverture d'une enquête, la FIA a statué sur le sort du couple Wolff.

La FIA rend son verdict dans l'affaire Wolff

Finalement, les poursuites ont été abandonnées. « Après un examen du code de conduite et de la politique de conflit d’intérêts de la F1 de la direction de la Formule 1 et la confirmation que des mesures de protection appropriées sont en place pour atténuer tout conflit potentiel, la FlA est convaincue que le système de gestion de la conformité de la FOM est suffisamment robuste pour empêcher toute divulgation non autorisée d’informations confidentielles », a écrit l'instance dans un communiqué la semaine dernière.

«La FIA réaffirme son engagement en faveur de l’intégrité et de l’équité»