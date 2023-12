F1 : Mercedes annonce du lourd contre Verstappen

Jean de Teyssière

Cette saison a été marquée par la domination écrasante de Max Verstappen. Le pilote néerlandais a réussi à remporter dix-neuf courses et n'a laissé passer que trois Grands Prix. Hors Red Bull et Sergio Pérez, seul Carlos Sainz a réussi à battre le triple champion du monde avec Ferrari. Mercedes n'a jamais réussi à inquiéter Verstappen, mais il le prévient tout de même : Lewis Hamilton et George Russell peuvent le battre.

Red Bull poursuivra-t-il sur sa lancée de 2023 ? Cette saison, l'écurie autrichienne n'a laissé que des miettes à ses concurrents. Seul Ferrari a réussi à remporter un Grand Prix : à Singapour grâce à Carlos Sainz. L'avance technologique de la monoplace de Red Bull semble être plus importante que Mercedes et Ferrari, même si les concurrents de Max Verstappen croient en leur victoire la saison prochaine.

«Nous avons deux pilotes capables de battre Max Verstappen»

James Allison, le directeur technique de Mercedes, a prévenu Max Verstappen dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous avons deux pilotes capables de battre Max Verstappen. Ils ont juste besoin que nous leur fournissions le matériel. Lewis a prouvé sept fois qu’il était un champion du monde, et il a été le pilote non-Red Bull le plus performant cette année. »

«Nos deux gars pourraient devenir champions du monde»