F1 : Leclerc veut réaliser son «rêve», Verstappen est prévenu

Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière cette année, Max Verstappen a semblé imbattable. Avec 19 victoires cette saison, le pilote de Red Bull a totalement dominé la F1. Le Néerlandais n’avait pas l’air d’avoir la moindre concurrence. Mais tout pourrait bien changer en 2024. Ferrari entend notamment revenir au sommet de la F1 très rapidement. Charles Leclerc, lui, espère bien pouvoir réaliser son rêve dès la saison prochaine.

«Nous ferons un pas en avant l’année prochaine»

« Je suis devenu plus âgé et plus mature. Si j’ai appris quelque chose chez Ferrari, c’est la patience. Le rêve de ma vie est de devenir champion du monde avec Ferrari. On ne peut pas forcer cela. Ce projet à long terme mérite d’être patient. Mais je suis convaincu à 100 % que nous ferons un pas en avant l’année prochaine. Malheureusement, dans ce sport, tout est relatif. Si Red Bull trouve une seconde supplémentaire, cela ne changera pas grand-chose. Nous ne parlons pas d’un dixième que nous devons rattraper en course, mais de plusieurs dixièmes. Cela signifie beaucoup de travail, et tout le monde en est conscient » a expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il y a une passion complètement différente chez Ferrari»