F1 : Surprise, Leclerc veut imiter Hamilton et Verstappen ?

Pierrick Levallet

Cinquième du classement des pilotes cette saison, Charles Leclerc a néanmoins bien terminé l'année. Le pilote de Ferrari se dit d'ailleurs confiant pour l'année suivante, la Scuderia étant en train de préparer une voiture compétitive. Il pourrait ainsi faire tomber Max Verstappen en 2024 et ainsi créer la sensation comme d'autres avant lui.

Deuxième du Grand Prix d’Abu Dhabi derrière Max Verstappen, Charles Leclerc a plutôt bien terminé la saison avec Ferrari. Le Monégasque a fini l’année 2023 à la cinquième place du classement des pilotes. Mais il se veut plutôt optimiste pour 2024. « Il est bon de terminer une saison comme celle-là. Cela me donne la confiance pour l’année prochaine. J’espère que nous en saurons plus sur nos faiblesses et où le développement doit être fait » a ainsi confié Charles Leclerc, qui pourrait créer la surprise la saison prochaine si jamais il venait à battre Max Verstappen. Il imiterait ainsi certains des plus grands noms de la F1, dont le pilote de Red Bull.

F1 : Verstappen brise un mythe chez Red Bull ! https://t.co/QibuF0JIVV pic.twitter.com/SpnZXYma6Y — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Verstappen a détrôné Hamilton en 2021

En effet, Max Verstappen a fait sensation en 2021. Sacré champion du monde pour la septième fois de sa carrière en 2020, Lewis Hamilton partait favori pour la saison suivante. Pourtant, Max Verstappen a surpris tout le monde. Les deux pilotes se sont livrés une étroite rivalité au cours de l’année 2021. Poussé dans ses derniers retranchements, Lewis Hamilton a fini par s’incliner à Abu Dhabi, lors du dernier Grand Prix de la saison. Après un dénouement controversé, Max Verstappen a remporté sa première couronne, avant d’en rafler deux autres en 2022 et 2023.

De surprise à favori, Hamilton a eu les deux casquettes

Lewis Hamilton s’était d’ailleurs déjà fait surprendre par le passé. Après deux sacres consécutifs avec Mercedes, le Britannique était encore annoncé comme le grand favori en 2016. Mais contre toute attente, Lewis Hamilton s’est fait battre par son propre coéquipier cette année-là. Après une grande rivalité, c’est Nico Rosberg qui a raflé le titre. L’Allemand a d’ailleurs pris sa retraite dans la foulée. Mais s’il a souvent été positionné dans la peau du favori, Lewis Hamilton a également été l’outsider en F1. En 2014, le pilote d’aujourd’hui 38 ans a pris une décision osée en quittant McLaren pour signer chez Mercedes. Après son titre en 2008, le Britannique a connu plusieurs saisons délicates. Il souhaitait alors se relancer au sein de l’écurie allemande, qui s’est retrouvée propulsée à l’avant du peloton suite au changement de réglementation. Lewis Hamilton a alors très nettement dominé la saison, alors que Sebastian Vettel était initialement annoncé comme le grand favori après ses quatre titres consécutifs chez Red Bull.

Räikkönen, Alonso... Leclerc peut imiter du beau monde