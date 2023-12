F1 : Mercedes prépare du lourd, Hamilton jubile

Pierrick Levallet

Troisième du classement des pilotes de F1 en 2023, Lewis Hamilton a permis à Mercedes de monter sur la deuxième marche du podium au championnat constructeur. Cela aurait d'ailleurs fait un bien fou à l'écurie allemande à en croire le septuple champion du monde, qui a également fait savoir que l'équipe travaillait sur une monoplace compétitive.

Après avoir vécu un calvaire en 2022, Lewis Hamilton a traversé une bien meilleure année 2023 chez Mercedes. La monoplace de l’écurie allemande semblait bien plus performante. Cela a d’ailleurs permis au Britannique de terminer troisième du classement des pilotes en F1, derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Mercedes, de son côté, est monté sur la deuxième marche du podium au championnat constructeur. Lewis Hamilton avoue que cela a fait un bien fou à l’équipe, qui préparerait une voiture compétitive pour 2024.

F1 : Calvaire chez Mercedes, Hamilton balance https://t.co/fIQTPOEWJS pic.twitter.com/y7t7Cf4f6n — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

«C'est incroyable de voir les progrès accomplis»

« L'ambiance est très positive. Je pense que tous les membres de l'équipe sont incroyablement reconnaissants d'avoir obtenu la deuxième place chez les constructeurs, compte tenu des défis auxquels nous avons été confrontés cette saison. Alors c'est toujours assez riche en émotions. Cela fait très longtemps que je fais partie de l'équipe, mais à chaque fois qu'on retourne à Brixworth et à Brackley, on se rend compte à quel point cette équipe qui est derrière nous et nous pousse à aller de l'avant est grande. Et on voit chaque individu, certaines personnes qui sont nouvelles dans l'équipe, qui l'ont rejointe depuis que je suis ici, et d'autres qui étaient là bien avant, et même des personnes qui ont travaillé sur mon moteur dès mon premier Grand Prix en F1. C'est incroyable de voir les progrès accomplis et la croissance réalisée. Et puis, notre équipe devient de plus en plus diversifiée, ce qui me fait vraiment plaisir à voir, car nous avançons dans la bonne direction » a indiqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«C'est toujours la période excitante de l'année»