F1 : Il dévoile son rêve et interpelle Red Bull

Benjamin Labrousse

Cette saison de Formule 1 a connu de nombreux rebondissements. Parmi eux, est à signaler le retour de Daniel Ricciardo au volant d’une monoplace. Le pilote australien a ainsi remplacé Nyck De Vries chez Alpha Tauri en cours de saison. Impatient pour 2024, Ricciardo a affirmé qu’il rêvait de terminer sa carrière chez Red Bull.

La saison 2023 aura tenu toutes ses promesses. Si Max Verstappen a tout cassé sur son passage, plusieurs éléments intéressants ont été à signaler. Absent lors du début de saison, Daniel Ricciardo a fait son grand retour dans le paddock, avec une arrivée en grande pompe chez Alpha Tauri en juillet dernier à la place du décevant Nyck De Vries. Si quelques semaines plus tard, le « Honey Badger » s’est fracturé la main, Ricciardo a rapporté des points précieux à l’écurie filiale de Red Bull.

« Ce n’est plus seulement une équipe junior »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Daniel Ricciardo s’est exprimé sur la saison à venir : « Oui, c’est probablement le premier hiver où je ne veux pas m’éterniser, je veux juste continuer à courir. J’ai manqué la première moitié de la saison, je sens que je veux juste continuer. J’ai hâte d’être à l’année prochaine. Je pense que ça va vraiment changer. Toute la mentalité de l’équipe… ce n’est plus seulement une équipe junior. Je pense que ce sera bien plus que cela. Je vais m’impliquer beaucoup plus avec Red Bull, évidemment autant que je peux le faire dans le respect des règles. Une équipe comme celle-ci (AlphaTauri) peut avoir et montrer beaucoup plus de potentiel » .

« C’est vraiment le rêve »