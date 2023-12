F1 : Calvaire chez Mercedes, Hamilton balance

Pierrick Levallet

Après avoir vu son huitième titre lui filer entre les doigts en 2021, Lewis Hamilton a vécu une saison catastrophique en 2022. Et le début d'année 2023 semblait tout aussi chaotique chez Mercedes. Le Britannique a d'ailleurs fait quelques aveux au sujet du démarrage de sa saison.

Après la controverse d’Abu Dhabi en 2021, Lewis Hamilton s’attendait à repartir au combat avec Mercedes pour tenter de rafler son huitième titre de champion du monde. Mais finalement, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation, l’écurie allemande n’a pas réussi à gérer la transition en 2022. Résultat, Lewis Hamilton avait terminé sixième du championnat, tandis que Max Verstappen était sacré champion du monde pour la deuxième fois.

F1 : «Inacceptable», Hamilton pousse un coup de gueule ! https://t.co/4l5st3Z19O pic.twitter.com/tavGXME6pz — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Hamilton a vécu de nouvelles galères chez Mercedes

Après cette saison cauchemardesque, le Britannique souhaitait enfin prendre sa revanche sur le pilote de Red Bull, qui lui a pris sa huitième couronne en 2021. Mais encore une fois, tout ne s’est pas passé comme prévu chez Mercedes en 2023. La monoplace de Lewis Hamilton ressemblait sensiblement à celle de la saison passée. Le septuple champion du monde a alors laissé Max Verstappen prendre le large, et le Néerlandais a remporté un nouveau titre. Lewis Hamilton a d’ailleurs fait quelques confidences sur son calvaire du début d’année.

«Personne n’a abandonné»