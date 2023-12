F1 : «Impossible», Verstappen lâche un aveu pour 2024

Pierrick Levallet

Triple champion du monde, Max Verstappen règne sur la F1 d'une main de maître. Le pilote de Red Bull n'a pas eu de réelle concurrence cette saison. De ce fait, le Néerlandais espère voir les autres écuries rattraper leur retard sur son équipe afin d'avoir de grandes batailles à livrer en piste dès 2024.

Sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière, Max Verstappen n’a pas vraiment eu de concurrence cette saison. Le pilote de Red Bull a dominé la F1 et personne n’a semblé en mesure de l’inquiéter. Hormis Sergio Pérez, seul Carlos Sainz Jr a réussi à le faire tomber en 2023. De ce fait, Max Verstappen espère bien avoir plus de difficulté l’année prochaine.

F1 : Mercedes annonce du lourd pour Red Bull et Verstappen https://t.co/Y4XpYaYaLr pic.twitter.com/DK2TYowc7R — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

«A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire»

« Il sera presque impossible de disputer la même saison. Nous allons bien sûr essayer de développer davantage notre voiture, mais les autres équipes ont beaucoup appris de nous. D’un côté, je n’espère pas qu’il y aura beaucoup plus de concurrence, mais de l’autre j’espère qu’il y en aura. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » a confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Verstappen garde un œil sur Mercedes, Ferrari et McLaren