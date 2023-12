F1 - Red Bull : Mercedes a déjà abdiqué ?

Arnaud De Kanel

Alors que Red Bull a de nouveau écrasé la concurrence en 2023, l'optimisme a disparu au sein des différentes écuries du paddock, à commencer par Mercedes. Conscient du fossé entre les deux, Toto Wolff ne voit pas comment la formation allemande pourrait triompher sur son homologue autrichienne en 2024. Un véritable message de désespoir.

Le paddock n'a pas encore posé un pied à Bahreïn que l'espoir de battre Red Bull en 2024 s'est déjà envolé ! Face à la domination totale de l'écurie autrichienne, Mercedes ne se voit pas capable d'enrayer la machine infernale. Toto Wolff l'a fait savoir la semaine dernière.

Red Bull, le Mont Everest selon Wolff

« Vous savez qu’il y a un Mont Everest à gravir pour rattraper Red Bull. Je ne doute pas que McLaren sera dans le coup l’année prochaine, peut-être Aston Martin, peut-être d’autres. Nous ne devons négliger aucune piste, et c’est ce que nous faisons à Brixworth et à Brackley. Même s’il est difficile de se rappeler qu’il ne s’agit que de la catégorie deuxième place, c’est aussi une excellente occasion de revenir et de piloter pour la meilleure place, la première, qui est la seule qui compte pour nous », a déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il semble avoir déjà abdiqué.

«Les battre dans le cadre de la réglementation actuelle va contre toute attente»