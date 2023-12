F1 : Mercedes sait comment battre Red Bull

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 est terminée et Max Verstappen est devenu champion du monde pour la troisième fois de suite. Red Bull a remporté le championnat des constructeurs pour la deuxième fois consécutive et Mercedes n'a terminé qu'à la deuxième place. Pour Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande, le retour du succès se pourra se faire qu'en cas de rajeunissement dans l'écurie.

Lewis Hamilton et George Russell n'ont pas fait le poids face à Max Verstappen et Sergio Pérez cette saison. Les deux pilotes Red Bull ont terminé aux deux premières places du classement des pilotes et l'écurie autrichienne a largement surclassé Mercedes au classement des constructeurs. Une situation que Toto Wolff, le directeur de Mercedes aimerait retourner en faveur de l'écurie allemande et pourrait avoir trouver la solution.

«Il n’existe aucune équipe sportive qui ait remporté huit titres mondiaux consécutifs»

Toto Wolff tente d'expliquer les raisons de l'échec de Mercedes à jouer les premiers rôles ces deux dernières saisons, alors que durant huit ans, l'écurie était imbattable. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , il explique que : « Il n’existe aucune équipe sportive qui ait remporté huit titres mondiaux consécutifs et pour moi, cela a été une aventure psychologique. Parce que vous avez un grand groupe de personnes pour cette mission ensemble et vous grandissez et vous vous développez, mais au final, suis-je la même personne que j’étais au début de 2013 ? »

«Nous reviendrons, mais il s’agit juste de rajeunir l'écurie»