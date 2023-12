F1 : Comparé à Hamilton, un crack jubile

Hugo Chirossel

Alors que l’on s'attendait à le voir succéder à Fernando Alonso chez Alpine, Oscar Piastri a finalement pris la direction de McLaren l’année dernière. Le pilote âgé de 22 ans a fait forte impression pour sa première saison en Formule 1, avec deux podiums et 97 points à son actif. Le deuxième meilleur total pour un rookie depuis Lewis Hamilton, une comparaison très flatteuse pour l’Australien.

Si Alpine s’est attaché les services de Pierre Gasly l’année dernière, l’objectif de l’écurie française dans un premier temps était d’installer Oscar Piastri dans sa monoplace. Mais ce dernier lui a finalement fait faux bond et a pris la direction de McLaren, où il a succédé à Daniel Ricciardo. Ce qui s’est avéré être un bon choix pour le pilote de 22 ans.

Piastri deuxième meilleur rookie après Hamilton

En effet, Oscar Piastri a terminé neuvième au classement des pilotes, devant Pierre Gasly (11e) et Esteban Ocon (12e). Avec 97 points, dont deux podiums, l’Australien a ainsi été auteur de la deuxième meilleure saison pour rookie, derrière un certain Lewis Hamilton (109 points). Dans des conditions tout de même différentes, puisqu’à l’époque une victoire donnait 10 points, qu’il n’y avait que 17 Grand Prix dans la saison et pas de course sprint. Oscar Piastri est malgré tout touché par les comparaisons avec le septuple champion du monde.

Piastri «flatté» par les comparaisons avec Hamilton