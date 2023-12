F1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour 2024

Pierrick Levallet

Quatrième du classement général, Fernando Alonso a surpris tout le monde en début de saison. L'Espagnol a néanmoins baissé en régime en cours d'année avec son Aston Martin. Pour 2024, le double champion du monde attend d'ailleurs que son équipe fasse quelques progrès, notamment dans la régularité.

Grande surprise du début de saison de F1, Fernando Alonso a baissé de régime en cours d’année. Le double champion du monde aura malgré tout terminé à la quatrième place du classement des pilotes derrière Max Verstappen, Sergio Pérez et Lewis Hamilton. Le pilote d’Aston Martin attend néanmoins que son équipe fasse quelques progrès pour être mieux armé en 2024.

F1 : Clash entre Hamilton et Alonso ? Il déballe tout https://t.co/4HUx1mCuCV pic.twitter.com/hQyPPaq2JW — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Fernando Alonso réclame de la régularité chez Aston Martin

« Ce qu’il faut changer chez Aston Martin en 2024 ? Je pense que nous devons trouver une certaine constance. Peut-être que l’un des points faibles était que notre voiture devait rouler dans une fenêtre très étroite. C’est pareil pour tout le monde quand on entend les pilotes en parler, mais il semble que nous soyons un peu plus en difficulté et ce serait bien si nous pouvions toujours performer à un niveau stable l’année prochaine. De plus, si nous pouvons améliorer la vitesse en ligne droite... C’était, en termes de performances, notre point faible, d’être toujours un peu trop lent dans les lignes droites. Si nous voulions être aussi rapides que les autres, nous devions baisser trop l’aileron arrière, et nous finissions par être lents également dans les virages, donc c’était probablement la boucle dont nous ne pouvions pas sortir cette fois-ci » a expliqué Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous sommes une équipe heureuse»