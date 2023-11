F1 : Il vit un calvaire avec Hamilton et déballe tout

Pierrick Levallet

Deuxième du classement constructeurs, Mercedes a néanmoins terminé la saison sans la moindre victoire. George Russell a notamment eu de nombreuses difficultés aux côtés de Lewis Hamilton cette année. Et le Britannique n'a pas manqué de faire le bilan de sa saison, qu'il estime plutôt mauvaise.

La saison 2023 est terminée, et rien n’aura vraiment réussi à Mercedes. Deuxième du classement constructeurs derrière Red Bull, l’écurie allemande n’aura cependant remporté aucune victoire cette année. Lewis Hamilton a terminé troisième du championnat des pilotes. George Russell, lui, n’aura pas su faire mieux qu’une huitième place. Le Britannique a vécu un calvaire cette saison aux côtés du septuple champion du monde. Et il n’a pas manqué d’en expliquer les raisons.

F1 : Clash entre Hamilton et Alonso ? Il déballe tout https://t.co/4HUx1mCuCV pic.twitter.com/hQyPPaq2JW — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

«C’est vraiment une mauvaise saison»

« Nous avons connu une première saison sans victoire depuis 2011 au sein de l’équipe. Mais pour moi, qui suis là depuis 2 ans, c’est vraiment une mauvaise saison. L’une des pires saisons de ma carrière, toutes catégories confondues. Il y a une raison pour chaque problème, que ce soit mon accident à Singapour ou la pluie qui tombe à Zandvoort dans le mauvais tour ou la panne moteur à Melbourne » a d’abord confié George Russell dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La voiture n’est pas assez rapide»