F1 : Hamilton fait une annonce inquiétante

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 s'est terminée le week-end dernier, place maintenant au repos pour les pilotes et à la confection de la monoplace 2024 pour les écuries. Une saison éreintante, surtout pour Lewis Hamilton, qui n'a jamais réussi à jouer les premiers rôles cette année et qui a avoué qu'il avait souvent douté.

Si Lewis Hamilton n'a pas réussi à remporter un Grand Prix cette saison, il a tout de même terminé troisième au classement des pilotes cette année. Chez Mercedes, c'est aussi le meilleur pilote puisqu'il a terminé facilement devant George Russell aux points. Mais la saison aura quand même été compliquée pour le Britannique, qui avait déjà envie qu'elle se termine avant le dernier Grand Prix, à Abu Dhabi.

«J’ai eu des moments de doute, je ne suis qu’un être humain»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton, le pilote Mercedes, affirme avoir douté de lui : « En fin de compte, lorsque vous avez des saisons difficiles comme celle-ci, il y aura toujours des moments où vous vous direz : ’C’est moi ou c’est la voiture ? Est-ce que je l’ai encore [le talent, la motivation] ? Est-ce que je l’ai perdu ?’ Parce qu’il vous manque quelque chose, vous savez... quand la magie opère, quand tout est réuni, la voiture et vous, toutes ces étincelles, c’est extraordinaire. Et c’est ce que vous recherchez. Bien sûr, j’ai eu des moments de doute, je ne suis qu’un être humain. Si quelqu’un dans le monde vous dit qu’il n’a pas ces choses, il est dans le déni. Nous sommes tous des êtres humains. »

F1 : Une écurie lâche une bombe sur Hamilton https://t.co/mSGLnueIVS pic.twitter.com/fiqHyPhegP — le10sport (@le10sport) November 29, 2023

«Ce sont des saisons sacrément longues, c’est épuisant»