F1 : Red Bull fait une annonce, Verstappen peut s’inquiéter

La saison de Formule 1 s’est conclue dimanche dernier à Abu Dhabi par une nouvelle victoire de Max Verstappen. Sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive, le Néerlandais a une nouvelle fois écrasé la concurrence cette année, mais est-ce que ce sera encore le cas en 2024 ? Christian Horner en doute.

La saison 2023 de Formule 1 ne pouvait pas se terminer d’une autre manière. Le dernier Grand Prix de l’année se tenait le week-end dernier à Abu Dhabi et c’est bien entendu Max Verstappen qui est une nouvelle fois sorti vainqueur. La 19e victoire cette saison pour le Néerlandais, en 22 Grand Prix, lui qui était déjà assuré depuis plusieurs semaines de décrocher son troisième titre consécutif de champion du monde.

Comme en 2022, Max Verstappen n’a pas semblé avoir de concurrence cette saison, mais cela pourrait changer en 2024. « Nous savons que notre domination aura motivé nos adversaires plus que jamais à revenir sur nous de manière agressive. Vous avez entendu Toto (Wolff), leur F1 de 2024 sera complètement nouvelle. C’est une chance comme un risque pour eux, et le contraire pour nous », a confié Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Cependant, le patron de Red Bull estime que Max Verstappen sera malgré tout en mesure de défendre ses titres.

