F1 : Alpine a perdu un futur grand pilote ?

Arnaud De Kanel

Destiné à remplacer Fernando Alonso chez Alpine, Oscar Piastri avait finalement décidé de rejoindre McLaren pour prendre part à sa première saison en Formule 1. Très attendu après ses titres successifs en F3 et F2, le jeune pilote australien a fait forte impression. A 22 ans, Piastri est plus que jamais le pilote le plus prometteur du paddock et Alpine, qui avait une main sur lui, peut s'en mordre les doigts.

Avec Fernando Alonso, Oscar Piastri est la très bonne surprise de cette saison de Formule 1. Le rookie australien aurait du être promu chez Alpine mais à la suite d'un énorme imbroglio, il s'est finalement tourné vers McLaren. Discret en début de saison, le jeune pilote de 22 ans s'est illustré sur la fin, remportant la Course Sprint à Losail et montant sur le podium à deux reprises. Piastri a également réalisé le meilleur tour en course lors de deux Grands Prix pour sa première saison en F1, du jamais depuis les débuts de Lewis Hamilton. C'est dire. Neuvième du championnat, devant les deux pilotes Alpine Esteban Ocon (12e) et Pierre Gasly (11e), le natif de Melbourne n'a laissé personne indifférent. Alpine peut nourrir d'énormes regrets.



«Sa maturité le paddock en général»

Son manager, l'ancien pilote Mark Webber, a fait part du ressenti du paddock par rapport aux performances d'Oscar Piastri. « Sa maturité malgré son manque d’expérience a impressionné le team en particulier et le paddock en général. Il doit encore progresser en rythme de course et en gestion de la dégradation des gommes. Cela ne peut s’acquérir qu’avec l’expérience et il est normal qu’il ne soit pas encore au sommet après seulement vingt Grands Prix », a-t-il observé. Le meilleur reste à venir pour Oscar Piastri ? Mark Webber en est convaincu.

Piastri encore meilleur en 2024 ?