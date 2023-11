F1 : Un Français imite Charles Leclerc, c’est historique

Arnaud De Kanel

La saison de Formule 1 est terminée, celle de Formule 2 également. Et à la différence de la catégorie reine, il y avait du suspens jusqu'au bout. Au terme d'une lutte sans merci, le Français Théo Pourchaire a décroché le titre comme avait pu le faire Charles Leclerc en 2017. Il devient également le premier pilote tricolore à triompher dans l'antichambre de la F1 depuis le renouveau de la F2 en 2017.

C'était loin d'être gagné et pourtant, Théo Pourchaire l'a fait, il est champion du monde de Formule 2. A la faveur d'une folle remontée lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, le jeune français, parti 14ème, a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position, suffisant donc pour devancer son rival Frederik Vesti au championnat. « Je suis si heureux ! Et tellement fatigué. J'ai tout donné. J'ai eu du mal en qualification (14e) et ç'a rendu le reste du week-end difficile. On peut me voir souffrir de temps en temps mais je n'abandonne jamais ! Je voulais tellement ce titre et aussi celui pour l'équipe. Je suis fier de tout le monde », confiait Pourchaire au micro de Canal+ . Il vient donc ajouter son nom au palmarès de la F2 aux côtés de pilotes renommés comme Charles Leclerc (Ferrari) ou encore George Russell (Mercedes).

IL L'A FAIT !! 🥹THÉO POURCHAIRE EST CHAMPION DU MONDE DE F2 2023 🇫🇷🇫🇷L'émotion du pilote Français à la radio 🫶📻#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/cDs5PED5jt — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 26, 2023

Premier titre pour un pilote français en F2 sous sa forme actuelle

De retour en 2017, la Formule 2 connait donc un nouveau champion depuis dimanche, et il est Français ! Théo Pourchaire succède à Felipe Drugovich, champion la saison passée. Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Nyck de Vries (2019), Mick Schumacher (2020) et Oscar Piastri (2021) ont également été couronnés dans cette catégorie. Pourchaire devient donc le premier pilote tricolore à triompher en F2 sous sa forme actuelle car Romain Grosjean (2011) et Pierre Gasly (2016) avaient triomphé en GP2 Series, l'ancienne antichambre de la F1. L'avenir s'annonce prometteur.

Un baquet en F1 pour Théo Pourchaire ?

Membre de la Sauber Academy, principal pourvoyeur de talents pour Alfa Romeo, Théo Pourchaire ne devrait pas piloter en F1 la saison prochaine puisque Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont été confirmés à leur poste. Pour autant, le rêve est permis pour le tricolore car cinq des six derniers champions du monde de F2 ont atterri, avec des fortunes diverses, en F1. Ce titre lui confère donc un avantage solide pour rejoindre la catégorie reine, même s'il n'est pas gage de réussite comme peuvent en attester Nyck de Vries et Mick Schumacher.