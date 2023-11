Mercedes interpelle Leclerc après son geste fort

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Charles Leclerc a joué le jeu. Le pilote Ferrari a refusé de ralentir pour favoriser son écurie au classement des constructeurs. Finalement, c'est bien Mercedes qui a chipé la deuxième place à la Scuderia. Directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff a tenu a remercier le pilote monégasque, finalement cinquième au classement des pilotes.

Les dés étaient jetés. Max Verstappen avait obtenu son troisième titre de champion du monde il y a quelques semaines. Mais le suspense était à son comble en ce qui concerne le classement des constructeurs. Derrière Red Bull, Mercedes et Ferrari se battaient pour obtenir la deuxième place. Pour que la Scuderia obtienne cette place, il aurait fallu qu'un pilote vienne s'intercaler entre Charles Leclerc et George Russell. Le pilote monégasque aurait pu favoriser un regroupement en ralentissant, mais il a décidé de faire preuve de sportivité. Finalement, la deuxième place est revenu à Mercedes, qui a tenu à remercier Leclerc.





Toto Wolff remercie Charles Leclerc

« Il y a eu une lutte pour la P2 au championnat des constructeurs jusqu’à la toute fin, c’était si serré, et aujourd’hui, nous avons l’impression d’avoir gagné. » a déclaré Toto Wolff ce dimanche soir à Abou Dhabi. La conduite de George [Russell] était exceptionnelle et Charles [Leclerc] a fait preuve d’un véritable comportement sportif, n’essayant pas de ralentir. Il s’agissait de deux grandes équipes et marques qui se sont battues jusqu’au bout . » a confié Toto Wolff, qui se projette déjà sur la prochaine saison.

Mercedes annonce la couleur pour 2024