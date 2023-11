F1 : Verstappen en route vers le quadruplé, il égale Hamilton !

Arnaud De Kanel

Inquiet des performances de sa Red Bull lors des essais libres, Max Verstappen a remis les pendules à l'heure lors des qualifications disputées samedi. Auteur du meilleur temps, le Néerlandais partira en pole position ce dimanche à Abu Dhabi, et ce pour la 12ème fois cette saison, égalant ainsi la performance établie en 2016 par Lewis Hamilton.

Max Verstappen veut finir son incroyable saison en beauté, et il est bien parti pour. Vainqueur la semaine passée à Las Vegas de son 18ème Grand Prix de la saison, le Néerlandais a signé la 32ème pole position de sa carrière samedi à Abu Dhabi. Il est donc dans les meilleurs conditions pour remporter la course émiratie pour la quatrième année consécutive.

F1 : Une annonce tombe pour l’avenir d’Alonso, il va écœurer Hamilton https://t.co/98iJhDOaIH pic.twitter.com/7qF9PSlRma — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

12 poles en une saison pour Verstappen, autant qu'Hamilton

Et de 12 poles position pour Max Verstappen cette saison ! Auteur du meilleur temps à Abu Dhabi, le Néerlandais égale donc Lewis Hamilton qui était parti depuis la première place à 12 reprises en 2016, soit le quatrième plus haut total de l'histoire. Et le désormais triple champion du monde ne s'y attendait pas. « C’était très bizarre, tout le week-end a été difficile, nous avons progressé sur la voiture avant la qualification et j’ai pu attaquer davantage donc je suis très heureux. Ici, avec les pneus, toute petite glissade peut vous coûter cher. C’est ce qui se passait lors des essais mais en qualifications, tout était un peu plus connecté. On verra, je ne sais pas à quel point on sera bons en course, ça devrait aller. Mais ça a été une saison spéciale, on y a pris beaucoup de plaisir et ce que l’on a accompli est spécial », a déclaré le pilote Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Verstappen visera un quatrième succès consécutif en terre émiratie.

La grille à Abu Dhabi

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- George Russell (Mercedes)

5- Lando Norris (McLaren)

6- Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

7- Fernando Alonso (Aston Martin)

8- Nico Hülkenberg (Haas)

9- Sergio Perez (Red Bull)

10- Pierre Gasly (Alpine)

11- Lewis Hamilton (Mercedes)

12- Esteban Ocon (Alpine)

13- Lance Stroll (Aston Martin)

14- Alex Albon (Williams)

15- Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

16- Carlos Sainz (Ferrari)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20- Logan Sargeant (Williams)