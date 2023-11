F1 : Red Bull marque l'histoire et écœure Mercedes

Jean de Teyssière

A Las Vegas, c'est encore un pilote Red Bull qui a passé la ligne d'arrivée en premier. Max Verstappen a remporté sa dix-septième course de la saison et le triple champion du monde de Formule 1 a permis à son écurie de passer devant Mercedes en nombre de Grand Prix gagnés en une saison. Preuve une nouvelle fois de la dimension historique de la saison 2023 de l'écurie autrichienne.

Cette saison, Red Bull et Max Verstappen ont réussi à battre de nombreux records qui semblaient être inatteignable il y a quelques années. Mais les records sont faits pour être battus et Red Bull l'a bien compris et pourrait encore étirer ses records lors du dernier Grand Prix d'Abu Dhabi.

En 2016, Mercedes remporte 19 courses sur 21

En 2016, Nico Rosberg remporte son premier titre de champion du monde de Formule 1 avant de prendre sa retraite dans la foulée. Face à son coéquipier, Lewis Hamilton, il remporte moins de Grand Prix que lui (9 pour l'Allemand, contre 10 pour Lewis Hamilton) mais termine devant le Britannique à seulement cinq points. Cette saison-là, Mercedes a écrasé toute concurrence en remportant dix-neuf courses sur vingt-et-une. Max Verstappen, déjà, avait gagné pour la première fois de sa carrière un Grand Prix, en Espagne, puis Daniel Ricciardo était sorti vainqueur en Malaisie. Red Bull avait été l'unique écurie à empêcher Mercedes de tout gagner, comme un symbole, sept ans plus tard...

Red Bull peut encore marquer l'histoire

Personne n'avait jusqu'alors réussi à s'approcher du record de Mercedes qui semblait être prêt à durer longtemps. L'an passé, lors du sacre facile de Max Verstappen, Red Bull avait remporté 17 courses sur 22. Cette saison, l'hégémonie de Red Bull s'exprime une nouvelle fois par les chiffres puisque l'écurie autrichienne à une nouvelle fois battue un record en remportant 20 Grand Prix sur les 21 déjà disputés. Ce week-end, à Abu Dhabi, Max Verstappen voudra certainement finir en beauté cette saison et passer son record à 18 courses gagnées pour permettre dans le même temps à Red Bull de remporter 21 Grands Prix cette saison. L'histoire retiendra que seul Carlos Sainz et Ferrari ont réussi à empêcher Red Bull de réaliser une saison parfaite. Rendez-vous dans 7 ans ?