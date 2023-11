F1 : L'annonce inattendue de Lewis Hamilton sur son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait prolongé jusqu'en 2025 avec Mercedes, Lewis Hamilton sait que sa carrière est bien plus proche de la fin que du début. Du haut de ses 38 ans, le septuple champion du monde commence donc à envisager son après-carrière et s'il ne se voit pas au poste de directeur d'écurie comme Toto Wolff, un rôle à la Niki Lauda lui plairait beaucoup plus.

Au moment d'entamer la saison 2024, Lewis Hamilton aura 39 ans. Seul la longévité surréaliste de Fernando Alonso le prive du statut de pilote le plus âgé de la grille, mais cela ne l'empêche pas d'envisager son après-carrière. Dans optique, le septuple champion du monde, qui vient d'étendre son bail jusqu'en 2025 avec Mercedes, écarte l'idée d'imiter Toto Wolff en devenant patron d'une écurie, mais se voit plutôt dans la peau d'un Niki Lauda qui occupait un poste de conseiller au sein de Mercedes où il était très proche des pilotes, et notamment de Lewis Hamilton.

«Je me vois plus dans un rôle à la Niki (Lauda)»

« Je ne pense pas que ce soit le bon poste pour moi, cela ne me serait pas adapté. Je me vois plus dans un rôle à la Niki (Lauda). Mais il est vrai qu'après une longue carrière, un pilote a connaissance des détails des course, il a de l'expérience et informations à transmettre. Mais je ne pense pas que le maximum de mon potentiel puisse ressortir à la tête d'une équipe. Je ne dis pas non, il faudrait que j'y réfléchisse bien. Et peut-être travailler dans l'ombre de Toto un moment, comprendre, apprendre et voir ce qu'il faudrait pour arriver au même niveau. Je veux toujours être le meilleur dans ce que je fais », confie-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport , avant d'annoncer la couleur pour la saison prochaine.

Hamilton ambitieux pour 2024