F1 : Un Français débarque chez Ferrari, c’est totalement validé

Arnaud De Kanel

Ferrari se cherche depuis plusieurs années maintenant. Sans titre depuis 2008, l'équipe la plus emblématique mais surtout la plus titrée de la Formule 1 n'arrive pas à lutter face à Mercedes et plus récemment Red Bull, a faute sans doute à un mauvais management de l'équipe. En ce sens, Frédéric Vasseur est arrivé en début d'année pour remettre les choses en ordre. Et l'arrivée du Français est une très bonne chose selon Hans-Joachim Stuck et Ralf Schumacher.

Après avoir dominé la Formule 1 pendant plusieurs années, Ferrari n'a plus gagné un seul championnat du monde depuis 2008. Incapable de rivaliser avec Mercedes et Red Bull lors des dix dernières années, La Scuderia n'arrive plus à trouver sa figure comme a pu l'être Jean Todt. Pour retrouver les sommets, Ferrari a donc misé sur le recrutement d'un Français pour tenter de perpétuer la tradition. Et pour sa première saison, Frédéric Vasseur a convaincu Hans-Joachim Stuck et Ralf Schumacher qui voient en lui l'homme idéal pour redresser la barre du navire italien.

F1 : Schumacher ne va pas débarquer seul chez Alpine https://t.co/a6man9fsQg pic.twitter.com/8i2VnKOpFa — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

«Avec Vasseur, l’ordre nécessaire est de retour»

« Ferrari, bien sûr, a commis des erreurs ces dernières années. Mais je suis quand même surpris qu’il faille autant de temps pour revenir devant. Je ne comprends pas cela. Beaucoup de déceptions de ces dernières années sont tout simplement indignes de l’histoire de Ferrari. Avec Vasseur, l’ordre nécessaire est de retour. Et il était temps », a confié Hans-Joachim Stuck dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Ralf Schumacher est également convaincu par Frédéric Vasseur à qui il faut laisser du temps pour mettre les choses en place.

«Il ne peut pas tout faire en six mois»