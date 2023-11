F1 : Schumacher ne va pas débarquer seul chez Alpine

Arnaud De Kanel

Tout se met en place pour Mick Schumacher. Le fils de la légende de la F1 veut reprendre goût à la compétition après une année passée à attendre son tour chez Mercedes. Alpine serait sur le point de l'engager pour qu'il rejoigne le programme Endurance de la marque tricolore. Et d'après certaines rumeurs, il devrait emmener un spécialiste de l'aérodynamisme dans ses valises.

Pas conservé par Haas après une première saison en F1 jugée décevante, Mick Schumacher a trouvé refuge chez Mercedes. Auteur d'un très bon travail en simulateur, le pilote allemand n'a participé à aucun Grand Prix et la compétition lui manque. Son retour en course ne saurait tarder puisqu'il serait sur le point de rejoindre Alpine.



Schumacher bientôt en Endurance avec Alpine

Mick Schumacher ne remplacera pas Esteban Ocon et Pierre Gasly. En effet, il devrait rejoindre Alpine pour concourir en Endurance dès 2024. Le suppléant de Lewis Hamilton et George Russell chez Mercedes a même passé des tests avec le prototype de la voiture française qui se sont avérés être très concluants. Les différentes parties n'ont plus qu'à négocier et trouver un accord pour officialiser le deal. D'ailleurs, Mick Schumacher ne devrait pas arriver seul.

Schumacher avec Elliott ?