F1 : Ocon voulait faire une fleur à Gasly, il déballe tout

Arnaud De Kanel

Quatrième du Grand Prix de Las Vegas, Esteban Ocon ne pouvait contenir sa joie à l'arrivée. A l'inverse, Pierre Gasly a vécu une grosse désillusion en échouant aux portes du top 10. Un imbroglio a également eu lieu en pleine course chez Alpine lorsqu'il a été demandé à Ocon de laisser passer son coéquipier. Le Normand avoue que s'il avait compris la consigne, il aurait céder sa place.

Tout n'a pas été parfait pour Alpine à Las Vegas malgré la folle remontée d'Esteban Ocon. En effet, Pierre Gasly, pourtant quatrième au départ, a terminé 11ème. D'ailleurs, durant la course, on n'est pas passé loin d'un nouveau couac, puisqu'Esteban Ocon n'a pas appliqué la consigne de son équipe, à savoir laisser passer Pierre Gasly. En réalité, le pilote n'a pas bien compris ce qu'on lui demandait à la radio. Si cela avait été plus clair, il aurait bien évidemment accepté de laisser Gasly le dépasser.

«Si l’équipe m’avait demandé de redonner la place après, je l’aurais redonnée»

« En fait j’étais en train de batailler avec Pierre, j’ai entendu ’position’ et j’ai continué à faire ce que je faisais. Si l’équipe m’avait demandé de redonner la place après, je l’aurais redonnée. Mais en pleine bataille, j’étais en train de doubler, j’ai entendu ’position’ sans le ’hold’. Et si l’équipe m’avait demandé, on aurait réglé ça après », a affirmé Esteban Ocon dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pas de quoi venir gâcher la journée du Normand, heureux de sa performance, pour autant.

«Remonter de si loin était inespéré»