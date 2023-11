F1 : Surprise à Las Vegas, il jubile après son exploit

Arnaud De Kanel

Seizième sur la grille de départ, Esteban Ocon a réalisé la surprise ce dimanche à Las Vegas en franchissant la ligne d'arrivée au pied du podium, à la quatrième position. Un exploit majuscule pour le pilote Français qui n'avait plus connu une telle joie depuis un long moment. Forcément, le Normand était tout sourire après la course.

Après avoir terminé 10ème au Mexique et au Brésil, Esteban Ocon a retrouvé les premières places ce dimanche à Las Vegas. Ce n'était pourtant pas gagné d'avance pour le pilote Alpine, parti 16ème après une séance de qualifications ratée samedi. Ocon a réalisé la grosse performance du week-end en terminant 4ème derrière Max Verstappen, Charles Leclerc et Sergio Perez.

F1 : Fernando Alonso les fait halluciner https://t.co/QGv5BOX9iX pic.twitter.com/X5vWDB8dqX — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

«Il fallait que les planètes s’alignent»

La réussite était de retour pour Esteban Ocon à Las Vegas pour son plus grand bonheur. « Ça fait du bien, ça fait quatre ou cinq courses, depuis Singapour, qu’on n’a pas de réussite. Aujourd’hui (dimanche), on a pu montrer qu’on a la vitesse, et il fallait que les planètes s’alignent. Elles se sont alignées aujourd’hui, remonter de si loin était inespéré mais on l’a fait », a déclaré Esteban Ocon après la course dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le pilote Alpine savait qu'un bon résultat passerait par une bonne gestion de ses pneus.

«Certains se sont écroulés, pas nous»