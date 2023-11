F1 : Ocon prêt à quitter Alpine ?

Arnaud De Kanel

Chez Alpine depuis 2021, Esteban Ocon arrive certainement au bout de ce qu'il pouvait proposer avec l'écurie française. Le Normand a sans doute fait le tour et il ne serait pas contre l'idée d'accepter un nouveau challenge. Et ça tombe plutôt bien pour lui car Audi serait en mesure de lui proposer ce qu'il recherche.

Esteban Ocon est le porte drapeau de la France en Formule 1 avec Pierre Gasly. Mais à l'approche de la fin de leur première saison chez Alpine, le bilan est bien en deça des attentes. Leur duo n'a pas fait d'étincelles et l'écurie française est très loin des meilleures équipes du paddock. Le projet semble s'essouffler peu à peu et Ocon risque d'en tenir compte pour la suite de sa carrière. D'ailleurs, il pourrait débuter un nouveau chapitre avec Audi.



Ocon tête d'affiche du projet d'Audi en F1?

L'avenir d'Esteban Ocon pourrait ne pas s'écrire du côté d'Alpine. Quelque peu lassé par la situation de son écurie actuelle, le Français pourrait décider de s'en aller. En effet, selon plusieurs sources, Audi s'intéresserait à lui pour le retour de la marque allemande dans le paddock en 2025. Un intérêt qui serait réciproque. Le projet d'Audi intéresserait particulièrement Ocon, bien décidé à retrouver une source de motivation avec un projet qui se veut ambitieux.

Audi cible quatre pilotes