F1 : Après la catastrophe, il prévient Hamilton

Jean de Teyssière

Le Grand Prix du Brésil sera le vingtième de la saison et il n'en restera plus que deux après celui-ci. Max Verstappen est déjà champion du monde mais veut continuer à marquer l'histoire après avoir déjà remporté seize courses. Son compère chez Red Bull, Sergio Pérez, veut lui conserver sa deuxième place au classement et se reprendre après son très court Grand Prix du Mexique. Lewis Hamilton qui veut aussi cette deuxième place, est prévenu.

La fin de saison approche en Formule 1 même si l'on connaît déjà les différents vainqueurs. Max Verstappen est champion du monde, pour la troisième fois de son histoire et Red Bull est encore championne du monde des constructeurs. La deuxième place du classement est en revanche très disputée entre Sergio Pérez et Lewis Hamilton.

«L’accent est désormais mis sur la 17e victoire !»

Max Verstappen, fort de ses seize victoires cette saison, a toujours autant faim de succès et même s'il est déjà officiellement triple champion du monde, il veut encore tout rafler sur son passage, comme il l'explique dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « C’est fou d’avoir remporté 16 victoires jusqu’à présent cette saison. Après l’année dernière, je ne pensais pas qu’il serait possible de reproduire cela, donc cela montre à quel point nous vivons une saison incroyable. J’apprécie tout le travail acharné et les efforts que tout le monde dans l’équipe met en œuvre, je suis heureux que nous puissions le montrer sur la piste. L’accent est désormais mis sur la 17e victoire ! »

«Je me concentre entièrement sur la deuxième place du championnat»