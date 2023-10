F1 : Nouveau partenaire pour Verstappen ? ll répond

Benjamin Labrousse

Ce dimanche lors du Grand Prix du Mexique, Red Bull a connu une course contrastée. Si l’écurie autrichienne a remporté une nouvelle victoire par le biais de Max Verstappen, Sergio Perez a déçu à domicile, en abandonnant dès le départ après s’être encastré dans la monoplace de Charles Leclerc. Toutefois, Helmut Marko souhaite que ce dernier reste chez Red Bull jusqu’en 2024.

Red Bull au deux extrêmes. L’écurie autrichienne a obtenu ce dimanche, un 18ème succès sur 19 courses disputées. Si l’inévitable Max Verstappen l’a une nouvelle fois emporté, Sergio Perez a quant à lui déçu. Attendu au tournant à domicile, le Mexicain a sans doute, trop voulu se montrer. Rapide sur le départ, ce dernier s’est finalement heurté à la monoplace de Charles Leclerc (Ferrari). Directement contraint à l’abandon, Sergio Perez a confirmé qu’il traversait une période compliquée de sa carrière.

«C’était un incident de course, ça peut arriver»

Figure emblématique de Red Bull, Helmut Marko a tenu à rassurer Sergio Perez, en affirmant son soutien au Mexicain après son erreur. « C’était un incident de course, ça peut arriver. Il a vu une opportunité. Il était à l’extérieur de Leclerc et voulait se diriger vers l’intérieur. Un incident de course. Vous ne pouvez rien reprocher à Checo. C’est dommage que nous ayons perdu 19 points contre Hamilton au Championnat Pilotes par contre » , a ainsi déclaré Marko dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

«Checo a un contrat pour 2024 et cela arrivera»