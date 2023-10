F1 : Coup dur pour Red Bull, il s'excuse

Jean de Teyssière

Dimanche avait lieu le dix-neuvième Grand Prix de la saison et c'est une nouvelle fois Max Verstappen qui s'est imposé en terre mexicaine. Un Grand Prix qui aura été marqué par l'abandon de Sergio Pérez, qui se faisait une joie de courir cette course à domicile. Suite à un accrochage avec la Ferrari de Charles Leclerc, sa monoplace s'est quasiment envolée dès le premier virage. Il était logiquement déçu et surtout désolé pour tous ses fans.

Parti de la cinquième place, Sergio Pérez a réalisé un excellent départ, parvenant avant le premier virage à arriver à hauteur de Charles Leclerc et Max Verstappen, les deux leaders. Pris en sandwich entre les deux Red Bull, Charles Leclerc a heurté Sergio Pérez qui a bien essayé de continuer le Grand Prix. Mais les dégâts sur sa monoplace étaient bien trop importants et il a été contraint d'abandonner.

«Je suis bien sûr triste, j’avais un coup à jouer aujourd’hui»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Sergio Pérez s'est montré très déçu par cet abandon contraint : « Je suis bien sûr triste, j’avais un coup à jouer aujourd’hui. J’ai pris un très bon départ, et la seule chose que je voulais aujourd’hui était gagner la course, je ne voulais pas me contenter d’un podium. J’ai donc pris un risque et je me suis lancé, et tout aurait été bien différent si j’avais passé ce premier virage. Je suis également surpris que Charles ait freiné aussi tard. Il était au milieu de Max et moi et avait donc moins de marge de manœuvre, tandis que j’étais celui qui devais freiner le plus tard possible puisque j’étais à l’extérieur. »

«Je suis bien sûr désolé pour tous les gens qui sont venus au circuit»