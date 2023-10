F1 : Enfin la délivrance pour Charles Leclerc ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'une sixième victoire en carrière, la première depuis Spielberg la saison dernière, Charles Leclerc a l'opportunité de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche au Mexique. Auteur du meilleur temps en qualifications, le Monégasque partira en pole position devant son coéquipier Carlos Sainz et Max Verstappen.

Surprise au Mexique ! Charles Leclerc a crée la sensation samedi pour signer la 22ème pole position de sa carrière. Le Monégasque espère bien faire mentir les chiffres puisqu'il possède le pire taux de conversion de pole position en victoire. Il sera suivi de près par Carlos Sainz et Max Verstappen, favori malgré tout.

Leclerc en pole au Mexique

Charles Leclerc s'est lui même surpris. Il ne s'attendait pas à être en pole. « Cela fait deux week-ends qu’on dit ça, les gens ne croient plus en nous ! Mais je ne m’attendais pas à être en pole position, il nous manquait du rythme. Mais une fois qu’on a tout mis bout à bout, pour une raison que j’ignore, les pneus ont gagné en performance. Mais je me concentre sur la course, on veut convertir la pole en victoire mais ce sera très difficile. Je ne suis pas sûr que la première place soit la meilleure d’où commencer, mais je suis heureux de la pole position et je la prends avec plaisir. Il faudra finaliser cela demain », a déclaré Charles Leclerc, rapporté par Nextgen Auto . La menace principale se nomme bien évidemment Max Verstappen, détenteur du nombre de victoires à Mexico. Le Néerlandais vise sa 16ème victoire en 2023, un record sur une même saison. Il s'élancera depuis la troisième position.

La grille complète au Mexique

1- Charles Leclerc (Ferrari)

2- Carlos Sainz (Ferrari)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

5- Sergio Perez (Red Bull)

6- Lewis Hamilton (Mercedes)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- George Russell (Mercedes)

9- Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10- Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Nico Hülkenberg (Haas)

13- Fernando Alonso (Aston Martin)

14- Alex Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Alpine)

16- Kevin Magnussen (Haas)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Lando Norris (McLaren)

19- Yuki Tsunoda (FDG) (AlphaTauri)

20- Logan Sargeant (+10p) (Williams)