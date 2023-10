F1 : Sanctionné, Hamilton crie à l’injustice

Benjamin Labrousse

Arrivé en deuxième position le week-end dernier lors du Grand Prix des Etats-Unis à Austin, Lewis Hamilton avait finalement été disqualifiés tout comme Charles Leclerc, en raison d’une monoplace jugée non conforme. Désormais focalisé sur le Grand Prix du Mexique, le septuple champion du monde trouve toujours cette décision pour le moins injuste.

Un véritable coup de massue. La semaine dernière, Lewis Hamilton réalisait une course de haute volée à Austin. Au volant de sa monoplace, le Britannique avait réalisé sa meilleure performance depuis plusieurs Grand Prix, et entrevoyait, en terminant deuxième derrière Max Verstappen, un 197ème podium en carrière. Seulement, quelques heures après la course, une sanction tombait : après plusieurs examens réalisés sur certaines monoplaces, à la fois Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) étaient disqualifiés de leur 2ème et 6ème place respectives.

«Ils ont seulement testé quelques voitures»

Quelques jours plus tard, Lewis Hamilton regrette toujours cette décision : « C'est la première fois que nous avions une course sprint ici. Ils ont seulement testé quelques voitures et 50% d'entre elles ont été disqualifiées. Il y a beaucoup d'autres voitures qui étaient illégales » , a ainsi confié le septuple champion du monde, toujours amer, au micro de Sky Sports . « Cela fait 16 ans que je roule ici. Il y a eu de nombreux scénarios où certains s'en tirent bien avec certaines choses et d'autres sont juste malchanceux d'avoir eu leur voiture vérifiée. Il faut une meilleure structure pour être sûr que tout est juste et clair dans tous les domaines » , conclut « King Lewis ».

«La voiture était complétement différente de ce qu’elle était à Austin»