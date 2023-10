F1 : Après Verstappen, Red Bull annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Sacré champion du monde pour la troisième année consécutive dès l’issue de la course sprint au Qatar, Max Verstappen est une nouvelle fois le grand favori du Grand Prix du Mexique ce dimanche. Alors que Red Bull a également remporté le championnat du monde des constructeurs, Christian Horner a évoqué les prochains objectifs pour l’écurie autrichienne.

La fin de saison doit paraître assez tranquille pour Christian Horner et Red Bull. L’écurie autrichienne a réalisé un magnifique coup double en remportant à la fois le championnat du monde par le biais de Max Verstappen, et ce alors qu’il restait encore six Grand Prix à disputer, mais également en remportant le championnat du monde des constructeurs. Toutefois, le Team Principal a récemment affirmé que Red Bull avait encore de nombreux objectifs en cette fin de saison 2023.

F1 : Clash avec Verstappen ? Red Bull sort du silence https://t.co/nXQ7XZhyQT pic.twitter.com/8fS7wNnGak — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

«Il reste deux objectifs à atteindre cette saison»

« Il reste deux objectifs à atteindre cette saison » , déclare Christian Horner dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Le premier est de continuer à gagner et le second est d’assurer la deuxième place, ce que nous n’avons jamais fait en tant qu’équipe. Nous n’y sommes jamais parvenus avec Sebastian (Vettel ndlr) et Mark ( Webber), nous avons failli l’année dernière avec Max et Checo, et Checo est en position de force. Ce serait donc une grande réussite dans une saison avec ce niveau de domination que nous avons eu. Nous avons eu une voiture incroyable. »

«Il a travaillé dur en coulisses»