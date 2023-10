F1 : Hamilton fait une annonce, Verstappen peut trembler

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton se rapproche de la deuxième place du championnat du monde alors que sa monoplace n'est pas des plus performantes. Comme les autres écuries du paddock, Mercedes travaille déjà sur la voiture de 2024. Le Britannique a vu le travail effectué dans les usines et il se montre très confiant pour 2024.

Pour la troisième année consécutive, Lewis Hamilton ne sera pas champion du monde. Pour autant, le Britannique ne désespère pas de remporter un huitième titre. Il croit encore en ses chances pour 2024 et se montre très satisfait du travail réalisé dans les usines.

«Les gens de l’usine ont travaillé dur toute la saison»

« Cela a demandé énormément de travail à l’usine, c’est notre dernière grande mise à jour. Je suis vraiment excité de voir ce que ça fait. Les gens de l’usine ont travaillé dur toute la saison. J’espère que cela fera un peu avancer les choses et nous aidera dans la direction que nous voulons poursuivre l’année prochaine », a déclaré Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Je ne sais pas dans quelles parties du circuit je ressentirai les progrès, mais j’espère que c’est une amélioration globale. Même si nous travaillons pour 2024, j’espère que cela nous rapprochera un peu plus des gars devant », a ensuite ajouté Lewis Hamilton. Et George Russell espère également être aussi rapide que Red Bull l'an prochain.

Russell veut voir Mercedes au sommet