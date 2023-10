F1 : Hamilton promet du lourd avec Mercedes

Jean de Teyssière

Ce dimanche aura lieu le Grand Prix du Mexique, le dix-neuvième de la saison. Si Max Verstappen est déjà champion du monde depuis le Grand Prix du Qatar, rien n'est encore joué pour la deuxième place pour laquelle Sergio Pérez et Lewis Hamilton luttent. Avec 201 points, le pilote britannique de Mercedes n'est qu'à 39 points du Mexicain et Hamilton a d'ailleurs lancé un avertissement à Pérez et Red Bull puisqu'il pense pouvoir gagner ce week-end.

Si l'enjeu de la première place du classement des pilotes et des constructeurs n'existe désormais plus, les autres pilotes continuent de se battre pour tenter de grapiller quelques places. C'est notamment le cas de Lewis Hamilton qui espère pouvoir profiter de quatre derniers Grands Prix pour tenter de terminer deuxième du classement général.

Hamilton proche de la victoire aux Etats-Unis

Le week-end dernier, déjà, lors du Grand Prix des Etats-Unis à Austin, Lewis Hamilton se voyait gagner. Il a terminé deuxième mais a été disqualifié à cause du fond plat non conforme de sa monoplace. Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , le septuple champion du monde explique que : « Honnêtement, si nous avions adopté la bonne stratégie, j’aurais été beaucoup plus proche de la victoire, voire obtenu la victoire. Mais cela n’a pas d’importance, car nous aurions été disqualifiés. Je ne me souviens pas à quel point ça me manque de gagner. Cela fait deux années et j’apprécie le processus et le voyage que j’ai fait avec mon équipe pour essayer de ramener la voiture là où nous devons être. Naturellement, à la fin de la saison, vous vous rapprocherez un peu si vos rivaux restent immobiles et ne se développent pas. Il est inévitable que nous les rattrapions à un moment donné, mais la clé est de nous assurer que nous ne serons pas 1,5 seconde plus lents qu’eux lors de la première course de l’année prochaine . »

«Si nous réussissons sur le plan stratégique, alors peut-être que nous pourrons vraiment les battre»