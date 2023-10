F1 : Verstappen hué ? Red Bull calme tout le monde

Jean de Teyssière

La fin de la saison de Formule 1 approche et tout est déjà scellé. Max Verstappen a remporté le titre de champion du monde, le troisième de sa carrière et Red Bull est sacrée pour la deuxième fois consécutive champion des constructeurs. Cela n'a pas empêché Max Verstappen de jouer le jeu à fond et de remporter l'épreuve du sprint ainsi que le Grand Prix des États-Unis le week-end dernier. Mais le Néerlandais a été copieusement sifflé par le public américain et certains craignent que cela se reproduise au Mexique ce dimanche.

Cette saison, Sergio Pérez a eu du mal à exister malgré un début de saison idyllique. Le Mexicain avait en effet remporté deux des quatre premiers Grands Prix de la saison et semblait être en mesure de disputer le titre de champion du monde avec Max Verstappen. Mais le talent du Néerlandais lui a permis de vivre un exercice 2023 plutôt serein, tandis que Sergio Pérez avait régulièrement été tancé par l'un des dirigeants historiques de Red Bull, Helmut Marko. Au point que son contrat chez Red Bull serait en danger...

«Les huées sont incompréhensibles pour moi»

L'ancien pilote de Formule 1, Timo Glock confie sur Sky Deutschland ne pas comprendre les sifflets ayant accompagné Max Verstappen lors du Grand Prix des États-Unis : « Les huées sont incompréhensibles pour moi. Peut-être que c’est dû au problème entre Sergio Pérez et Red Bull, mais Verstappen n’a rien à voir avec ça. C’est pourquoi je ne peux pas du tout comprendre. C’est vraiment dommage pour le sport parce que Verstappen est un athlète exceptionnel qui a réalisé une performance incroyable cette année. À mon avis, cela est absolument à proscrire. »

«Nous n’avons aucune inquiétude»