F1 : Coéquipiers de Verstappen, ils vivent l’enfer

Arnaud De Kanel

Chez Red Bull depuis 2016, Max Verstappen a connu quatre coéquipiers différents au sein de la formation autrichienne. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon et Sergio Perez ont tous un point en commun, hormis le fait d'avoir croisé la route de Verstappen chez Red Bull, celui d'avoir vécu l'enfer à cause du caractériel néerlandais.

Max Verstappen ne rend pas la tâche facile à ses coéquipiers. Le Néerlandais, désormais triple champion du monde, a montré qu'en lui laissant les pleins pouvoirs, les résultats suivaient. Mais parfois, il en abuse à outrance. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon et Sergio Perez en savent quelque chose.



F1 : Verstappen ne fera aucun cadeau à Perez https://t.co/zPfAwwzwB6 pic.twitter.com/RnAYhgm4bq — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

L'infernal Vertsappen

Du caractère, Max Verstappen en a surtout en piste. En 2018, à Bakou, il avait dévié sa trajectoire au dernier moment, rendant la collision avec Daniel Ricciardo inévitable. Depuis cet événement, tout s'est écroulé pour l'Australien qui pourrait à nouveau redevenir le coéquipier de Max Verstappen l'an prochain. Red Bull avait donc remplacé Ricciardo par Pierre Gasly, encore tout jeune à l'époque. Et le Français, submergé par la pression de son coéquipier, n'avait tenu que 12 petits Grands Prix avant de se faire licencier faute de résultats. Alex Albon avait débarqué au milieu de la saison avant de s'en aller par la petite porte 26 Grands Prix plus tard. Ce n'était pourtant pas un problème de talent lorsque l'on voit ce dont le Thaïlandais est capable de faire avec une simple Williams. Celui qui a resisté le plus longtemps pour le moment est Sergio Perez. Mais c'est sans doute celui qui souffre le plus.

Jusqu'à quand va tenir Perez ?

Le Mexicain prendra le départ de son 63ème Grand Prix avec Red Bull à Austin. S'il a su se montrer parfait en 2021 et en 2022, Perez a voulu jouer le titre avec Verstappen cette saison et ça lui a coûté cher. A l'arrêt depuis Miami, il n'arrive pas à se remettre de la pression mise par son coéquipier et par l'entourage de son dernier, à commencer par Helmut Marko, le conseiller de Red Bull. Bien qu'il affirme avoir la volonté de continuer, Perez pourrait être évincé en fin de saison. Une nouvelle victime de la dictature de Verstappen chez Red Bull.