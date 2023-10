F1 : «Une bête», il se lâche sur Max Verstappen

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde cette saison, Max Verstappen a décroché sa troisième couronne de sa carrière. Le Néerlandais domine la F1 d'une main de maître ces dernières années. Cependant, Jacques Villeneuve estime que Red Bull n'a pas vraiment une part aussi importante dans le succès du pilote de 26 ans.

Désormais triple champion du monde, Max Verstappen domine la F1 d’une main de maître. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais est très nettement au-dessus des autres pilotes ces dernières années. Par la même occasion, il a permis à son écurie de rafler des titres au championnat constructeur. Néanmoins, Jacques Villeneuve estime que la Red Bull n’est pas le facteur déterminant dans le succès de Max Verstappen.

Pour Villeneuve, «Verstappen est imbattable»

« Il est faux de dire que Red Bull est imbattable, c’est Max Verstappen qui l’est. Il faut se rappeler que Mercedes était une seconde plus rapide que les autres lorsqu’ils dominaient. Il y a eu une bagarre à ce moment-là uniquement parce qu’il y a eu un duel entre les pilotes Mercedes. Red Bull n’est pas une seconde plus rapide que le reste du plateau » a d’abord indiqué le consultant de Canal+ dans des propos rapportés par F1i .

«Sa voiture n’a pas été le facteur décisif»