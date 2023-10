F1 : Verstappen écrase tout, la bataille continue

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a tué tout suspens cette saison. Sacré à six Grands Prix de la fin, le Néerlandais était tout simplement imbattable, à l'image de son écurie, également championne du monde. Derrière, on se bat donc pour les places d'honneur. Que ce soit entre Sergio Perez, Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour la seconde place du championnat, mais aussi entre Mercedes et Ferrari chez les constructeurs.

Profitant de l'abandon de Sergio Perez lors de la course sprint au Qatar, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la troisième fois de sa carrière. Le Néerlandais n'en demandait pas tant, lui qui n'a pas eu besoin de faits de course pour écraser cette saison. Red Bull a également glané le titre constructeurs mais le suspense reste entier pour les places d'honneur des deux championnats.

Une lutte à trois pour la deuxième place chez les pilotes

Avec déjà 433 points, Max Verstappen laisse Sergio Perez, Lewis Hamilton et Fernando Alonso se disputer la place de dauphin. Grâce à son excellent début de saison, le Mexicain compte 224 points, soit 30 de plus que le Britannique et ses 194 unités. Alonso n'est pas encore totalement distancé, même si on le voit mal revenir, et compte 183 points. Tout reste donc ouvert entre les trois pilotes qui auront encore cinq Grands Prix, mais également deux courses sprint, pour se départager,.

Un duel Mercedes-Ferrari chez les constructeurs