F1 : Verstappen domine Alonso, c’est historique

Arnaud De Kanel

Ça y est, Max Verstappen est champion du monde ! Comme l'on pouvait s'y attendre, le Néerlandais n'a pas eu besoin de disputer le Grand Prix du Qatar pour être titré puisque Sergio Perez a fauté dans la course sprint. Il entre donc dans le cercle très fermé des triples champions du monde et dépasse ainsi Fernando Alonso au panthéon des pilotes les plus titrés.

« C'est formidable, évidemment ! C'est quelque chose dont je n'ai jamais vraiment rêvé. C'est, bien sûr, un moment de grande fierté pour moi, pour ma famille, ma famille proche. C'est incroyable de pouvoir partager cela avec tous les membres de cette équipe. On parle de performance donc on peut toujours remercier l'équipe pour cela, mais je trouve aussi que l'ambiance et le plaisir que j'ai à travailler avec tous ces gens sont encore plus importants. C'est très important d'arriver sur le circuit et de savoir qu'on a des gens sympas avec qui travailler. C'est le plus beau titre de ma carrière. » Difficile de faire plus heureux que Max Verstappen ce week-end. Sacré pour la troisième saison consécutive samedi, le Néerlandais entre dans la cour des grands, des très grands.

MAX VERSTAPPEN.THREE-TIME WORLD CHAMPION! 👑👑👑 pic.twitter.com/IvcQOA5wu4 — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

Verstappen devient l'égal de Senna et de Lauda

Max Verstappen quitte le cercle des doubles champions du monde où il était présent jusqu'à samedi aux côtés de Fernando Alonso. Le pilote Red Bull compte désormais un titre de plus que l'Espagnol qui lui aura offert une belle résistance en début de saison. Mais désormais, Verstappen ne boxe plus dans cette catégorie. Avec trois titres, il rejoint ainsi Ayrton Senna, Niki Lauda, Jackie Stewart, Jack Brabham et son beau-père, Nelson Piquet. Ils ne sont plus que cinq devant lui : Alain Prost et Sebastian Vettel avec leurs quatre titres, Juan Manuel Fangio et ses 5 sacres, et enfin Lewis Hamilton et Michael Schumacher et leurs 7 couronnes.

Un triplé historique

Max Verstappen réalise donc un triplé légendaire. Avant lui, seuls Juan Manuel Fangio (de 1954 à 1957), Michael Schumacher (de 2000 à 2004), Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) et Lewis Hamilton (de 2017 à 2020) ont remporté au moins trois titres consécutifs. Champion alors qu'il reste encore six Grands Prix à disputer, Verstappen devient également le pilote sacré le plus rapidement depuis Schumacher (en 2002) et Fangio (en 1957). Tout simplement historique.