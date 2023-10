F1 : Verstappen se lâche après avoir marqué l'histoire !

Jean de Teyssière

Le suspense n'existait pas mais c'est désormais officiel : Max Verstappen est champion du monde ! Le pilote néerlandais a remporté son troisième titre consécutif après sa deuxième place lors de la course sprint disputée au Qatar ce samedi. Une course gagnée par Oscar Piastri, qui décroche par ailleurs le premier succès de sa carrière. Après sa victoire, Verstappen était aux anges.

Max Verstappen est champion du monde pour la troisième fois consécutive ! Le pilote néerlandais de Red Bull l'a été plus tôt que prévu dans la course, après l'abandon de Sergio Pérez, son coéquipier, et seul pilote qui pouvait encore espérer le dépasser, au 11ème tour. Même si l'espoir était quasi nul, c'est désormais mathématiquement officiel : Max Verstappen est champion du monde de Formule 1 en 2023.

Verstappen rejoint Senna, Piquet, Lauda...

Avec ce troisième titre de champion du monde décroché au Qatar, Max Verstappen commence à inscrire son nom tout en haut de l'histoire de la Formule 1. En étant triplement sacré, il rejoint des légendes du sport automobile, comme Ayrton Senna, Nelson Piquet (son beau-père), Niki Lauda, Jackie Stewart et Jack Brabham. À 26 ans, il possède déjà un solide palmarès qu'il entend bien continuer d'étoffer...

«Être trois fois champion du monde, c'est incroyable»