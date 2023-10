F1 : Gasly, Ocon… Ça chauffe chez Alpine !

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix du Japon a été marqué par un événement assez embarrassant chez Alpine. Alors que Pierre Gasly s'apprêtait à passer la ligne d'arrivée en neuvième position, son écurie lui avait ordonné de laisser sa position à son coéquipier Esteban Ocon. Il n'en fallait pas moins pour raviver les tensions...

Les nerfs sont tendus chez Alpine. Alors que l'écurie française réalise une saison décevante, des tensions sont apparues au Grand Prix du Japon. Pour des raisons encore floues deux semaines après l'événement, Pierre Gasly avait reçu la consigne de laisser passer Esteban Ocon pour la neuvième place. Une décision assez incompréhensible qui avait forcément provoqué la colère de Gasly.

F1 : Verstappen en route vers le titre ? https://t.co/eFd8t4XCMP pic.twitter.com/yRcGbTBbAx — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

La colère noire de Gasly à Suzuka

Décidément, il se passe toujours quelque chose pour Pierre Gasly à Suzuka. L'année dernière, c'est au Japon que son arrivée chez Alpine avait été officialisé. C'est également ici qu'il avait manqué de peu de percuter un engin de dépannage. Cette année, c'est une consigne d'équipe qui a provoqué sa colère. Contraint de laisser passer Esteban Ocon, Gasly s'est exécuté mais ça ne lui a pas plu. Grands gestes dans sa monoplace, regard noir devant les caméras... Le Normand était furieux. « Pour l’équipe, on fait 9 et 10 ou 10 et 9, ça revient au même. Je ne comprends pas la décision de changer les places à la position, sachant que ça n’avait jamais été discuté avant la course. Ils m’avaient bien dit que s’ils décidaient l’undercut avec Esteban pour l’aider pendant sa course, on échangerait les positions à la fin, c’est ce qu’on a fait. Au dernier tour, on m’a demandé de re-échanger, ce qui n’a jamais été le cas puisque je partais devant, j’avais fait une meilleure qualif, les pneus étaient plus frais à la fin. Pour l’équipe, ça fait trois points de plus. Pour le reste, on va en discuter en interne », avait déclaré Pierre Gasly à chaud sur Canal+ . Depuis, la situation se serait apaisée.

«Je n’ai pas d’autre commentaire à faire»