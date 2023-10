F1 : Viré par Red Bull, il raconte son calvaire

Arnaud De Kanel

L'écurie Red Bull a mis du temps à gagner en stabilité après le départ de Daniel Ricciardo en 2018. Pierre Gasly avait été propulsé pour épauler Max Verstappen en 2019 mais le Français avait été remercié en milieu de saison. Le Thaïlandais Alex Albon lui avait succédé sans connaitre plus de réussite. Ce dernier raconte son rendez-vous manqué avec l'écurie autrichienne.

Alex Albon a connu une ascension plus que fulgurante. Comme on peut le voir dans le football avec le RB Leipzig ou le RB Salzbourg, Red Bull n'hésite pas à faire confiance aux jeunes. A peine une demi-saison après son arrivée chez Toro Rosso pour la saison 2019, le Thaïlandais avait été promu chez l'écurie autrichienne pour remplacer un Pierre Gasly en difficultés. Mais il s'est également cassé les dents face à son coéquipier Max Verstappen. 26 Grands Prix plus tard, Red Bull décidait de le rétrograder. Avec du recul, Albon reconnait qu'il est arrivé beaucoup trop vite dans l'écurie autrichienne.

«Il fallait que je profite de l’opportunité»

« Je peux vous dire que j’ai eu une réaction similaire. Il fallait que je profite de l’opportunité, même si on ne se sent pas prêt. Je suppose qu’il y a peut-être un peu de naïveté là-dedans. Mais il y a aussi le fait que vous pourriez être coincé en tant que pilote qui avait une chance, aurait pu monter les échelons mais a choisi de ne pas le faire. Et qui peut dire qu’on vous aurait offert une chance plus tard », a avoué Alex Albon dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il s'était ensuite fait écraser par l'intraitable Max Verstappen et reconnait avoir été trop gentil par reconnaissance envers Red Bull.

«On se laisse peut-être un peu marcher dessus»