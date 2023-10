F1 : Après Gasly, c’est enfin réglé

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Pierre Gasly pour rejoindre Alpine, l'écurie AlphaTauri peine à trouver en stabilité. Trois pilotes se battent désormais pour deux baquets mais le résultat est déjà connu car Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda ont été confirmé à leur poste. Cela fait forcément un grand déçu, l'étonnant Liam Lawson.

Il y avait une place de choix à se faire chez AlphaTauri après le départ de Pierre Gasly pour Alpine. Le Français a laissé Yuki Tsunoda avec Nyck de Vries mais le Néerlandais a rapidement été écarté. Daniel Ricciardo a alors été rappelé par Red Bull pour récupérer le volant de l'écurie satellite du groupe autrichien avant de se blesser à Zandvoort. Depuis, Liam Lawson assure l'intérim avec brio. Entretemps, Yuki Tsunoda s'est retrouvé menacer en raison du conflit Red Bull-Honda, tandis que les doutes existaient sur le futur de Ricciardo, pressenti pour remplacer Sergio Perez chez Red Bull. Liam Lawson s'était alors mis à rêver grâce à ses excellents résultats mais le duo d'AlphaTauri est finalement connu, après une belle bataille entre les trois pilotes.

F1 : Tout bascule pour Leclerc chez Ferrari https://t.co/BKiXw6FPjU pic.twitter.com/7jc64ET6cP — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Un duo Tsunoda-Ricciardo pour 2024

La semaine passée, Yuki Tsunoda a confirmé qu'il ferait équipe avec Daniel Ricciardo l'an prochain. « Je suis enchanté d'annoncer que je vais rester à la Scuderia AlphaTauri pour la saison 2024 de Formule 1. Je suis enthousiaste à l'idée de continuer à me battre et à collaborer avec l'équipe et Daniel. Bien sûr, je vais travailler aussi dur que possible pour le reste de la saison et au-delà, afin de progresser en tant que pilote. Je sus reconnaissant envers Red Bull et Honda, qui continuent de me soutenir et de croire en moi, et je suis très heureux et reconnaissant de continuer ce partenariat », assurait le Japonais. Cela laisse donc Liam Lawson sur la touche. Pour autant, Red Bull va conserver son joyau qui a récemment écarté la piste menant à Williams où il aurait pu remplacer Logan Sargeant.

«Je vais être pilote de réserve pour l'instant»