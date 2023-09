F1 : Gasly pousse un coup de gueule contre Alpine

Thibault Morlain

Ce dimanche se disputait le Grand Prix du Japon. Au volant de son Alpine, Pierre Gasly a terminé à la 10ème place. Le fait est que le Français a dû répondre à l’ordre de son écurie de laisser passer Esteban Ocon avant la ligne d’arrivée. Gasly aurait donc pu terminer 9ème mais compte tenu de la consigne d’Alpine, il a reculé d’une place. Et forcément, après avoir franchi la ligne d’arrivée, le pilote de 27 ans n’était pas très content.

Au Japon, Max Verstappen s’est offert une nouvelle victoire. Le Néerlandais s’est imposé au volant de sa Red Bull, devançant les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Pour ce qui est des deux pilotes français d’Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement à la 9ème et 10ème place. Ils finissent donc dans les points pour ce Grand Prix du Japon, mais à l’arrivée, il y avait quelques tensions avec Pierre Gasly. En effet, alors qu’il allait terminer cette course à 9ème, le Français a vu Alpine lui demander de laisser passer Esteban Ocon. Un choix que ne comprend pas le principal intéressé.

« Je ne comprends pas la décision de changer les places »

Au micro de Canal+ après ce GP du Japon, Pierre Gasly est revenu sur la stratégie d’Alpine. Le Français a alors lâché : « C'était une course où l'on finit tous les deux dans les points. Il y a du positif et du négatif. Pour l'équipe, faire 9e et 10e ou 10e et 9e, ça revient au même. Je ne comprends pas la décision de changer les places, sachant que cela n'avait jamais été discuté avant la course. On avait bien dit que s'ils décidaient de faire l'undercut avec Esteban pour l'aider pendant sa course, on échangerait les positions à la fin, mais au dernier tour, on m'a demandé de rechanger, ce qui n'avait jamais été le cas puisque je partais devant ».

« On va en discuter en interne »