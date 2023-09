F1 : La grande annonce d’Alpine

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix du Japon est un moment très particulier pour Alpine. Après l'annonce du départ de Fernando Alonso, l'écurie française avait trimé pour lui trouver un remplaçant. Mais à Suzuka, Alpine avait mis fin au suspense en annonçant l'arrivée de Pierre Gasly.

C'était le secret le moins bien gardé du paddock. Alors que de plus en plus de monde s'en doutait, la signature de Pierre Gasly chez Alpine avait été annoncée à Suzuka. « Je suis ravi de rejoindre la famille Alpine et de commencer un nouveau chapitre de ma carrière en Formule 1. Piloter pour une Equipe Française est quelque chose de très spécial. Je connais les forces d’Alpine, après avoir couru contre leurs voitures les années passées, et clairement, leurs progrès et ambitions sont impressionnants », se réjouissait le Normand. Un an plus tard, il s'en rappelle toujours aussi bien.

«Cela fait déjà 12 mois, c’est vrai !»

Il y a un peu moins d'un an, Pierre Gasly était intronisé comme futur pilote d'Alpine à Suzuka. Un souvenir forcément marquant pour celui qui n'avait jamais quitté le giron Red Bull depuis le début de sa carrière. « Cela fait déjà 12 mois, c’est vrai ! J’étais hier dans le même hôtel où l’on a fait l’annonce, et j’ai du mal à croire que ça fasse déjà 12 mois. Il y a eu beaucoup de positif, beaucoup d’apprentissage et de développement dans l’esprit, beaucoup de changements aussi », reconnait le coéquipier d'Esteban Ocon dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pierre Gasly veut continuer à progresser.

«La place pour progresser dans différents domaines»