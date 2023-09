F1 : Menacé, le pote de Gasly peut souffler

Arnaud De Kanel

Les places sont chères en Formule 1. Après avoir formé un duo avec Pierre Gasly pendant deux ans, Yuki Tsunoda s'est lié d'amitié avec le pilote tricolore. Et alors que son avenir chez AlphaTauri était menacé depuis quelques semaines, le Japonais pourrait finalement être prolongé à Suzuka.

Yuki Tsunoda et Pierre Gasly ont formé l'un des duos les plus attachants du paddock de ces cinq dernières années. Souvent, les coéquipiers ne se font aucun cadeau mais les deux hommes étaient restés très respectueux l'un envers l'autre en raison du lien fort qui s'est crée entre eux. Devenus amis, ils continuent de passer des moments ensemble malgré le départ de Gasly chez Alpine. Plusieurs éléments ont fait que Tsunoda s'était retrouvé sous la menace de perdre son baquet mais finalement, la donne est en train de changer.

Lawson, le divorce Red Bull-Honda...

La saison est mouvementée chez AlphaTauri. Promu pour remplacer Nyck de Vries, Daniel Ricciardo s'est blessé à Zandvoort et il est depuis suppléé par Liam Lawson. Le pilote néo-zélandais montre de très belles choses et cela n'a pas échappé à Red Bull. La firme autrichienne est convaincue par les performances du jeune Lawson et elle ne compte pas se séparer de Daniel Ricciardo. Elle se retrouve donc dans l'impasse pour Yuki Tsunoda, d'autant plus qu'en cours de saison, Honda et Red Bull ont annoncé la fin de leur collaboration en 2026. Honda, un motoriste japonais, joue beaucoup dans le maintien en poste de Tsunoda et Red Bull était tentée d'évincer le Japonais pour se venger de ce divorce. Malgré tout, le groupe autrichien serait revenu sur sa décision pour la simple et bonne raison qu'il reste encore deux saisons à travailler avec Honda. Et pour ne pas froisser sa relation avec Honda, Red Bull devrait prolonger Tsunoda. Une annonce pourrait même intervenir ce week-end à Suzuka.

Annonce imminente pour Tsunoda