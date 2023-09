F1 : Coup de poker chez Alpine, Pierre Gasly exulte !

Pierrick Levallet

Alors que Carlos Sainz Jr s'est imposé ce dimanche au Grand Prix de Singapour, Pierre Gasly a terminé à la sixième place juste derrière Max Verstappen. Les changements opérés par Alpine sur la monoplace du Français ont visiblement porté leurs fruits. Le pilote de 27 ans n'a d'ailleurs pas caché sa joie après la course.

Le Grand Prix de Singapour a été surprenant à bien des égards. Pour la première fois en dix courses, Max Verstappen s’est incliné. Ce dimanche, c’est Carlos Sainz Jr qui s’est imposé, devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Pierre Gasly, lui, a terminé à la sixième place et a rapporté de précieux points pour Alpine au classement constructeur. Les changements opérés par l'écurie française sur sa monoplace ce week-end ont visiblement porté leurs fruits. Le pilote de 27 ans n’a d’ailleurs pas caché sa joie après le Grand Prix.

«C’est un super résultat»

« Je suis extrêmement content, c’est un super résultat, surtout qu’on a essayé beaucoup de choses sur la voiture vendredi et je n’étais pas à l’aise et pas satisfait. Mais on a tout mis en ordre en qualifs, ce n’était pas facile mais j’étais confiant que l’on puisse se bagarrer. On a eu des belles bagarres, c’était chaud à certains moments, c’était vraiment à la limite, mais c’est aussi ce qu’on aime, au final on a fait une course très propre et on arrive à aller chercher de bons points pour l’équipe » a confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Esteban Ocon frustré malgré tout