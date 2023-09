F1 : Verstappen vit un calvaire, fiasco historique pour Red Bull

Hugo Chirossel

Cela faisait longtemps que Red Bull n’avait pas vécu une séance de qualifications comme celle de ce Grand Prix de Singapour. Ni Max Verstappen, ni Sergio Pérez n’ont réussi à se qualifier pour la Q3 et ils s'élanceront respectivement de la 11e et 13e position ce dimanche. C’est la première fois depuis 2018 qu’aucun des deux pilotes de l’écurie autrichienne ne parvient à passer la Q2.

« C'était vraiment, vraiment difficile . » Max Verstappen n’a pas vraiment apprécié la séance de qualification du Grand Prix de Singapour. On n’avait jamais vu le double champion du monde en titre autant en difficulté depuis le début de la saison, lui qui reste sur 10 victoires consécutives. Max Verstappen, comme son coéquipier Sergio Pérez, n’a pas réussi à se hisser jusqu’en Q3 à Singapour et il partira de la 11e position sur la grille de départ ce dimanche lors de la course, pour laquelle il n’est pas très optimiste.

«Une expérience épouvantable»

« Je ne pense pas que l'on pourra faire grand-chose. Ici, ce sera sûrement un arrêt s'il ne se passe rien de fou. Pour dépasser, il faut être bien plus rapide, et je ne pense pas qu'on le soit. C'est une expérience épouvantable », a ajouté Max Verstappen après les qualifications. Cette saison, une seule fois le Néerlandais n’avait pas atteint la Q3, lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, mais en raison d’un problème mécanique. Parti 15e, il avait tout de même réussi à terminer sur la deuxième marche du podium, derrière Sergio Pérez.

Une première depuis 2018 pour Red Bull

Cela faisait d’ailleurs très longtemps que Red Bull n’avait pas vécu une telle séance de qualifications, avec aucun de ses pilotes en Q3. En effet, il faut remonter à 2018 lors du Grand Prix de Russie pour trouver la trace d’une performance similaire. Le jeune Max Verstappen, qui ne comptait alors que quatre victoires en Formule 1, et son coéquipier de l'époque Daniel Ricciardo avaient été éliminés en Q2 et avaient en plus écopé d’une pénalité pour changement de bloc-moteur. Partis respectivement 18e et 19e, Daniel Ricciardo et Max Verstappen avaient terminé la course aux cinquième et sixième positions.